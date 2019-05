Lorsqu’on parle de complots, les «super vilains» sont les Illuminatis, une société secrète qui tirerait dans l'ombre les ficelles de la politique internationale. Cette société serait dirigée par les héritiers des 13 plus importantes familles occidentales, dont les Windsor, les Rosthchild et les Habsbourg. Ces Illuminatis seraient derrière tous les grands enjeux politiques et financiers. Fantasme ? Pas tout à fait. Les Illuminatis existent. Disons plutôt qu’ils ont existé. Ils ont été créés en 1776 en Bavière, en Allemagne, par un certain Adam Weishaupt. Son objectif : renverser le gouvernement d'alors...