Maltraitance de la fillette de Granby: comparution des suspects reportée

Les retombées

Le père et la belle-mère de la petite fille demeurent incarcérés. Ils sont jusqu'à maintenant accusés de voies de fait et de séquestration. Ils auraient maltraité la fillette pendant des mois, si ce n’est des années.

Rappelons que la jeune martyre est décédée après le dépôt des premières accusations.

On sait que depuis le directeur de la DPJ de l'Estrie a été suspendu et que quatre enquêtes ont suivi le drame: outre l'enquête de la Sûreté du Québec, il y aura enquête publique du coroner, une de la commission des droits de la personne et du CIUSSS.