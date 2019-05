Le propriétaire du zoo accusé de cruauté et négligence avait reçu de sévères avertissements 

Enquête de la SPCA

Quelques mois plus tard, en août 2018, la SPCA ouvre une enquête après avoir reçu des plaintes. En visitant les lieux, on remarque que les animaux manquent d'eau, que leur nourriture est inadéquate.

On monte alors une preuve suffisante pour déposer ces accusations de cruauté et négligence. Le propriétaire a été arrêté, mardi, et a été relâché en attendant son retour en cour.

Tâche complexe eavec les animaux

Ce serait la première fois qu’un propriétaire de zoo canadien fait face à de telles accusations.

Les autorités ont amorcé mardi la tâche complexe de retirer du zoo les animaux qui seraient mal en point, notamment des zèbres, des singes, des chameaux, des kangourous, des lions, des tigres et des ours.

Les animaux saisis seront transférés au cours des prochains jours vers de nouvelles installations où ils recevront les soins spécialisés dont ils ont besoin,