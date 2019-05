Au volant avec les facultés affaiblies et un bambin de 14 mois sur les genoux

Un conducteur de 40 ans qui roulait en état d'ébriété, avec un bambin sur les genoux, a été impliqué dans une embardée sur le chemin McConnell, à l'angle d’Allen, dans la nuit de samedi à dimanche.

La gatinois, transportait en plus de son bébé de 14 mois, deux autres enfants de 8 et 11 ans et une femme de 22 ans. Aucun des enfants ne portait sa ceinture de sécurité.