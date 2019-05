Crime organisé: la police de Laval lance le «projet Répercussion»

«Lors de cet événement violent, plusieurs coups de feu ont été tirés alors que des centaines de personnes étaient présentes, y compris des enfants. Plusieurs d'entre eux ont même cru en la présence d'un tireur actif et ont été grandement touchés par cet événement» a expliqué lundi matin, le SPL, dans un communiqué.



Le directeur du SPL, Pierre Brochet, a indiqué que ces événements étaient inacceptables:



«Nous n'hésiterons pas à doubler nos efforts pour maintenir, à tout prix, la sécurité des citoyens », ajoutant «qu'un individu a fait feu à plusieurs reprises à l'intérieur de l'hôtel sans se soucier des répercussions. C'est inadmissible!»



La Sûreté du Québec (SQ) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) participeront aussi au «projet Répercussion».



Le SPL a spécifié que «les membres de ce projet seront omniprésents dans des lieux fréquentés par des individus liés au crime organisé, notamment les bars, les restaurants et les établissements licenciés.»