Mai 1995. Raymond Santilli, le propriétaire d'une petite boîte de production et de distribution de cinéma de Londres, annonce qu'il détient un film montrant l'autopsie d'un extraterrestre. M. Santilli ajoute que ce film a été tourné en 1947 par un cameraman de l'armée américaine, et ce, au lendemain de l'écrasement d'une soucoupe volante dans le désert de Roswell, au Nouveau-Mexique.

Cette nouvelle sensationnelle est bientôt relayée aux quatre coins du monde. La table est mise pour ce qui va bientôt se révéler comme la plus grande — et la plus lucrative — arnaque de toute l'histoire des OVNIs.