« Comment peut-on s'adapter à une météo qu'on comprend de moins en moins? » - le maire de Gatineau

La nuit dernière, une hausse du niveau de l'eau de 2 à 6 centimètres a été observée à Gatineau, dépendamment des secteurs.

La crue des eaux continue de préoccuper les autorités et les citoyens en Outaouais. Plus de 2 000 résidences sont inondées et 3 300 citoyens évacués. Notons que 300 résidences sont isolées.

La Sécurité publique du Québec indique que la Baie Quesnel et à la Baie Rigaud sont toujours visées par un avis d'inondation majeure.

En entrevue à Week-end extra, dimanche, le maire de Gatineau Maxime Pedneaud-Jobin a parlé d'inconnu et d'adaptation lorsqu'il a évoqué les «nouvelles réalités météorologiques».