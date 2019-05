Inondations : les sinistrés ne sont pas au bout de leurs peines

«Tout le monde est sur un pied d’alerte. La patience des citoyens en Outaouais est mise à rude épreuve. […] Dans les secteurs de Pointe-Calumet et de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, on voit aussi une hausse. Heureusement, on ne prévoit pas de grosses quantités de pluie lundi et mardi. Cependant, c’est en train de se placer. Il n’y a plus beaucoup de neige. Ça va baisser tranquillement…»