Action collective à Sainte-Marthe-sur-le-Lac : «Il est évident qu’on peut demander 350 000 $ et plus»

«Si un demandeur a perdu toute sa maison, plus les préjudices psychologiques ou économiques, il est évident qu’on peut demander 350 000 $ pour une famille. En ce qui concerne les dommages punitifs, nous mettons en cause l’atteinte à la sécurité des personnes, ce qui est prévu par la Charte canadienne. Nous mettons aussi en cause la perte de jouissance des biens, qui est prévue dans la Charte québécoise.»