Coup d'envoi de la course à relais Québec-Montréal du Grand défi Pierre Lavoie

Ils effectueront une course à relais jusqu'à Montréal, sur une distance d’environ 270 km, et ce, jour et nuit. Le public est convié à plusieurs points d'encouragement le long du parcours, à Cap-Santé, Sainte-Anne-de-la-Pérade et Berthiervillle.

L'arrivée des coureurs est prévue dimanche à 14 h 30 au Stade olympique de Montréal, où une grande fête a été organisée pour les accueillir.

La Course du Grand défi Pierre Lavoie cible principalement les jeunes sédentaires afin de les amener à modifier leurs habitudes de vie. L'événement a aussi été conçu pour stimuler l’esprit d’équipe et la camaraderie.