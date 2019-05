Récréations de 20 minutes: «Depuis des années, on pelte dans la cour des enseignants»

«54 de nos 56 écoles primaires n’avaient qu’une récréation le matin. Il faut donc organiser les horaires afin de permettre l’ajout de cette deuxième récréation. Et celle en matinée était de 15 minutes. Pour moi, c’est extrêmement important que les élèves puissent aller dehors. Cette seconde récréation est très intéressante pour la réussite de nos élèves... On doit ajouter 25 minutes aux horaires de 54 écoles. Il faut adapter le transport scolaire, qui coûte plus d’argent que le montant pour lequel la commission est financée…»