Six victimes alléguées et 37 chefs d'accusation pour le psychologue Étienne Lavoie

Proxénétisme et trafic de crack

Il aurait également entravé la justice en passant par une personne pour convaincre une des victimes alléguées de retirer sa plainte contre lui en janvier dernier.

Le psychologue fait donc maintenant à un total de 27 chefs d'accusation liés au proxénétisme et au trafic de crack.

Le ministère public a remis une preuve volumineuse à la défense dont un album photos.

Étienne Lavoie était membre de l’Ordre des psychologues depuis 2016. Parmi ses champs d’expertise, il notait les abus sexuels, l’alcoolisme et la toxicomanie.

En février 2018 il est arrêté pour possession simple de stupéfiants et un an plus tard, il est suspendu parce qu’il y a des accusations beaucoup plus sérieuses qui ont été déposées.