Contravention pour cellulaire au volant… dans une file d’attente de service à l'auto

«Je m’en allais travailler et je suis allée chercher un café au Tim Hortons à Val-Bélair. Au service à l’auto, il y a deux voies. J’ai commandé mon café et j’ai sorti mon téléphone pour mon application de carte de crédit. Les policiers sont arrivés dans l’autre voie à côté. Il a pesé sur le criard et il m’a dit : ‘’Attends-moi plus loin’’. J’ai pris ma commande et il m’a donné un ticket de 486 piastres et cinq points (d’inaptitude)»