«Appelle-moi si tu meurs»: on rencontre l'acteur Denis Bernard

«J’en ai eu des projets plates… mais pendant ce temps là au théâtre j’ai joué sur plusieurs gammes et des personnages comme Mario Vietti, je les ai visités au théâtre ces personnages-là. Cette fois-ci ce sont les auteurs et non les diffuseurs qui ont pensé à moi et m’en ont parlé et je les ai convaincus et ça c’est pour mon plus grand plaisir, car je suis complètement tombé en amour avec ce personnage-là!»