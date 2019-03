«C’était une domination continuelle, une humiliation» - ancienne membre de l'Église du pasteur arrêté

Le pasteur Mario Monette et sa femme, Carole Van Houtte, comparaissaient vendredi matin au Palais de justice de Longueuil. Le couple qui fait face à 32 chefs d’accusations chacun aurait terrorisé et violenté des enfants sur une période de plus de 40 ans.

Bernard Drainville s’est entretenu avec Line Sévigny qui a été membre pendant 20 ans de l’Église biblique baptiste métropolitaine sud. Elle a dénoncé l’abus spirituel, le contrôle et la manipulation du pasteur envers les membres.