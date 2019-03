La STQ ne connait pas la cause du bris du F.A.-Gauthier 

Le F.-A.-Gauthier n’est pas prêt de reprendre du service puisque ses moteurs ne seront pas remontés tant et aussi longtemps que la cause du bris ne sera pas connue. De plus, la STQ ne dispose pas des pièces nécessaires. « On a l’ensemble des pièces pour remonter un des propulseurs, mais pour le deuxième on doit les faire fabriquer et elles ne seront pas prêtes avant le mois d’août ».

C’est la première fois que des propulseurs de ce type étaient installés sur un traversier qui doit opérer dans des conditions de glaces aussi difficiles. C’est d’ailleurs la STQ qui avait imposé ce choix au constructeur italien Fincantieri.

Construit au coût de 175 millions de dollars, le F.-A.-Gauthier a été affecté par une série d’ennuis mécanique depuis sa mise en service il y a trois ans.