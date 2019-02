Condamné de contact sexuel sur une mineure grâce à l’ADN du bébé de sa victime

L’histoire qu’a racontée Monic Néron mardi matin au micro de Paul Arcand est infiniment triste et démontre à quel point il est extrêmement difficile de prouver légalement qu’il y a eu agressions sexuelles.

L’histoire se déroule en 2013, alors que la victime a 15 ans et qu’elle est invitée à un party. Sur place, elle se retrouve la seule fille avec plusieurs jeunes hommes qu’elle ne connaît pas.

Ces hommes dans la vingtaine lui ont offert de la vodka et lorsqu’elle s’est réveillée, elle n’avait plus aucun souvenir de la soirée.

Mais elle ne se sent pas bien et a mal partout. Son corps est endolori. Une semaine après cette soirée, la douleur perdure et elle se confie à une infirmière scolaire qui la réfère à l’hôpital.

Durant son hospitalisation, elle apprend qu’elle est enceinte, ce qui confirme malheureusement ses soupçons : elle a été victime d'agression sexuelle. Elle a donc porté plainte à la police et a accouché avant même que l’enquête soit terminée.

Pas de preuve de l'agression

Comme la police n’avait pas de preuve de l’agression sexuelle, les enquêteurs ont décidé de faire un prélèvement d'ADN sur le nouveau-né et les suspects.

C’est ainsi qu’ils ont découvert qu'Orlando Polania Castano, 23 ans, était le père biologique du bébé.

Quatre ans après avoir été agressée sexuellement, des accusations ont finalement été déposées.

Un seul accusé

Polania Castano est le seul des quatre suspects à avoir été accusé. Lundi, il a plaidé coupable à un chef réduit de contact sexuel sur une enfant de moins de 16 ans. Il a écopé de quatre ans de prison et il sera inscrit au registre des délinquants sexuels pour 20 ans