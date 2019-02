Dormir à l’école à cause du mauvais temps!

«Vers 15h quand on nous a dit que les routes étaient fermées, on s’est occupé du souper. On a même réussi à donner une collation aux jeunes vers 16h30. Pour le repas, on avait la cuisinière qui était ici, mais elle ne pouvait pas servir 450 repas. Il y a un restaurant en face de l’école qui nous a aidés»