«Ce procès a provoqué un débat de société» - L'avocate de Michel Cadotte

«Michel Cadotte a été un livre ouvert. Il a tout dit. Le jury a entendu l’histoire de son mariage heureux et le début de la maladie. Il a aussi pu entendre l’impact que cette maladie a eu sur lui, physiquement et émotionnellement, de même que sur les membres de sa famille et sur ceux de la famille de Jocelyne Lizotte. [...] Il est clair que ce procès a fait sortir beaucoup de choses; il a provoqué un débat de société. […] M. Cadotte a perdu le contrôle durant un court instant. Le jury a adhéré à notre thèse. L’amour qu’il avait pour son épouse était inconditionnel. Mais, il a craqué.»