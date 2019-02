SAQ: l'entente de principe avec la direction est entérinée par la direction

Les 5500 employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec (SAQ) ont entériné massivement l'entente de principe qu'avait conclue le syndicat avec la direction au mois de décembre.



Le syndicat et la direction ont annoncé vendredi que 93% des membres du syndicat avaient appuyé l'entente.



Dans un communiqué, la présidente du Syndicat des employés de magasins et de bureaux (SEMB) Katia Lelièvre a déclaré que le syndicat était «fier du résultat» de sa lutte, après s'être battu longtemps pour éliminer les disparités de traitement et pour améliorer la conciliation famille-travail.



Selon le syndicat, l'entente contient plusieurs gains pour les employés à temps partiel, en ce qui a trait aux congés, aux assurances, aux journées maladie et aux vacances.



Le syndicat se réjouit qu'il y ait maintenant 1750 employés réguliers, alors qu'ils étaient 1400 avant la négociation.



La direction s'est aussi dite satisfaite de la conclusion d'une nouvelle entente, «qui se veut bénéfique pour toutes les parties concernées».



La nouvelle convention collective est d'une durée de six ans. Les employés de magasins et de bureaux de la SAQ étaient sans contrat de travail depuis le 31 mars 2017.