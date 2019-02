Une arme à... hallucinations en Russie

Il y a quelques jours, l'armée russe a fait savoir qu'elle avait mis au point une nouvelle arme, non létale, capable de mettre en déroute n'importe quel adversaire. Le Filin 5P-42 est un dispositif d'interférence optique visuelle. Il a été déployé sur deux frégates de combat. En gros, ce «canon» émet un faisceau de lumière de haute intensité, déstabilisant l'adversaire. Frappé par ce «rayon», l'ennemi se retrouve dans un état de confusion et de désorientation extrêmes. Il souffre d'étourdissements, de nausées et peut même être victime d'hallucinations. Décrit ainsi, le Filin 5P-42 paraît tout droit sorti d'un roman de science-fiction.

Encore des OVNIS au-dessus de l'Angleterre

Le 15 février dernier, deux pilotes — à bord d'avions différents — ont observé au-dessus de Gloucester (sud-ouest de l'Angleterre) des lumières étranges. Aux dires des témoins, il s'agissait de lumières carrées qui clignotaient rapidement, passant de l'orange au rouge. Parfois, cette séquence était entrecoupée d'un flash de lumière blanche. Les «OVNIS» n'apparaissaient pas sur les écrans radars. Dès le lendemain de l'observation — rapportée dans la presse —, la compagnie aérienne Air Midwest, propriétaire de deux avions impliqués, a confirmé sur son site Facebook les détails de ces observations. Une initiative plutôt rare dans l'univers de l'aviation civile.