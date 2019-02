Psychologue accusé de crimes sexuels: pourrait-il encore pratiquer? 

Un psychologue qui fait face à 14 chefs d’accusation, dont proxénétisme et agressions sexuelles armées, était sous supervision de l’Ordre des psychologues qui n’a pu l’empêcher d’agir.

Étienne Lavoie, qui a des antécédents criminels en matière de stupéfiants et de vols, venait de purger une vingtaine de jours en prison lorsqu'il a été arrêté à nouveau. L’Ordre des psychologues lui avait permis de pratiquer à la condition d’avoir une surveillance hebdomadaire et un suivi serré. Selon l'entente, il ne pouvait pas plus traiter des toxicomanes.