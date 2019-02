Sept enfants meurent dans un incendie en banlieue d'Halifax

HALIFAX — Sept enfants, tous membres d'une famille syrienne arrivée au Canada il y a environ deux ans, sont morts mardi matin dans un incendie qui, selon des témoins, a rapidement englouti une maison individuelle de Spryfield, en banlieue de Halifax.

Une voisine immédiate a indiqué que la famille comptait sept enfants âgés de trois mois à 17 ans. Un homme et une femme étaient hospitalisés mardi après-midi; l'homme souffre de blessures mettant sa vie en danger, alors que la femme devrait survivre à ses blessures.

Dans une brève entrevue accordée de l'hôpital, l'imam Abdallah Yousri, de Halifax, a déclaré que la famille était originaire de Raqqa, en Syrie.

Danielle Burt, voisine de la famille, a déclaré avoir entendu une forte détonation et une femme crier juste après minuit et demi mardi. Elle est sortie rapidement de la maison avec ses quatre enfants et elle a vu les parents à l'extérieur, dans une scène déchirante.

«La mère était sur la pelouse — elle priait, je suppose, baissant les mains et tirant sur le bras de mon mari pour qu'il appelle le 9-1-1», raconte-t-elle, encore sous le choc. «Elle a dit que les enfants étaient à l'intérieur, et le père était assis sur les marches. Je pense qu'il était rentré parce qu'il était vraiment brûlé. C'était horrible.»

La famille vit au Canada depuis près de deux ans, a déclaré l'imam Yousri; elle s'était d'abord installée à Elmsdale, au nord de Halifax, et venait juste de déménager à Spryfield il y a trois mois. L'imam Yousri a indiqué que les funérailles auraient probablement lieu mercredi.

Une autre voisine, qui ne souhaitait pas être identifiée, a déclaré à La Presse canadienne qu'elle avait été réveillée par des cris dans la nuit de mardi. «Nous avons entendu d'horribles cris, puis nous nous sommes levés et avons vu les flammes», a-t-elle raconté. «C’était horrible. Nous avons appelé le 9-1-1, mais cela a pris beaucoup de temps, car tout le monde appelait apparemment en même temps.»

«J'ai vu une femme s'agiter dans la rue, elle semblait complètement en détresse», a déclaré son mari. «La police l'aidait un peu, je ne sais pas s'ils la retenaient de rentrer à l'intérieur de la maison, mais elle s'effondrait, ils la soulevaient.»

La voisine a déclaré que le feu s'était propagé très rapidement sous leurs yeux. «Quand les pompiers sont finalement arrivés, des flammes jaillissaient devant la maison, des fenêtres. C'était horrible.»

La maison, qui a été gravement endommagée par le feu, est située dans un quartier résidentiel récemment construit. Le chef des pompiers Mike Blackburn a confirmé que l'incendie était très intense à leur arrivée, mais qu'il a été rapidement maîtrisé.