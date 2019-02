En février 1990, plusieurs ufologues nord-américains (incluant votre humble serviteur) ont été informés qu'un OVNI se serait écrasé dans des marécages à l'est d'Ottawa. L'engin et ses occupants (des créatures de type «reptilien») auraient été récupérés par des militaires canadiens et américains, qui travaillaient de concert pour cette opération. Les «prises» auraient rapidement été déplacées vers des installations souterraines du gouvernement fédéral, près de Kanata. Avec le «coulage» de cette information débutait la curieuse affaire du «Guardian», comme l'ont baptisé les ufologues.

Au fil des mois, l'affaire a pris une telle ampleur que même la célèbre émission américaine Unsolved Mysteries lui a consacré un volet. Mais il n'y a pas que Hollywood qui s'est intéressé à cette histoire… La GRC aussi !