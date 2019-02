Mythes et complots | Et si Jésus était un imposteur ?

Adieu Opportunity

Ce mercredi, la NASA a annoncé qu'elle avait perdu tout espoir de réactiver la sonde martienne Opportunity. Cette sonde, qui s'est posée sur la planète rouge en 2004, a parcouru plus de 45 kilomètres et a transmis des milliers d'images de la surface de Mars. Hélas, en juin, Opportunity s'est retrouvé au cœur d'une tempête de sable. Pour économiser ses piles, la sonde s'est alors mise en état de «veille». Malheureusement, malgré de nombreuses tentatives, la NASA n'a pas réussi à ressortir Opportunity de sa torpeur. Aujourd'hui, la sonde est considérée comme définitivement perdue. Évidemment, certains conspirationnistes affirment qu'il y a beaucoup plus qu'une simple tempête de sable derrière la «mort» d'Opportunity.

Et si Jésus était un imposteur ?

La diffusion d'un documentaire sur le réseau en ligne d'Amazon Prime (la télé sur demande du géant Amazon) suscite en ce moment une vive controverse. Complots bibliques (Bible Conspiracies, en anglais a été produit en 2017), du réalisateur Philip Gardiner, soutient en effet que Jésus pourrait n'avoir jamais existé. En fait, le personnage du Christ serait une invention créée par une secte, et ce, en s'inspirant d'un célèbre thaumaturge grec (contemporain de Jésus), Apollonius de Tyane. L'Église serait parfaitement au courant de cette mystification et tiendrait les croyants dans l'ignorance pour mieux exploiter leur foi. Le christianisme serait-il la plus grande arnaque de l'histoire ? C,est du moins ce qu'explore le documentaire.