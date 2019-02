Accusé d'agression sexuelle, le producteur Éric Salvail a comparu

MONTRÉAL - Le producteur et animateur Éric Salvail a comparu vendredi au palais de justice de Montréal, par la voix de son avocat.

La vedette déchue n'avait pas à être présente pour les procédures, qui se sont étirées sur quelques minutes.

Accusé d'agression sexuelle, de harcèlement criminel et de séquestration, Éric Salvail n'a pas encore enregistré son plaidoyer. Son dossier sera de retour en cour le 27 mars.

Il est représenté par Michel Massicotte, un avocat ayant déjà défendu l'ancien président de SNC-Lavalin, Pierre Duhaime, et d'autres clients dans la mire de l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

Les trois chefs d'accusation portés contre la vedette du petit écran concernent une seule victime et les faits allégués remonteraient à environ 25 ans, alors qu'il était au début de la vingtaine.

Plus précisément, les gestes reprochés auraient été posés entre le 1er avril et le 30 novembre 1993, à Montréal. Me Massicotte a signalé son intention de transmettre une demande de preuve additionnelle à la poursuite.