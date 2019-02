Tempête: 38 cm déjà tombés, pas d'école et difficultés dans les transports

Sorties de route, vols annulés

En fin de nuit, la Sûreté du Québec (SQ) n'avait signalé aucun événement majeur sur le réseau routier québécois, mais des dizaines de sorties de route étaient à signaler.

Le corps policier a augmenté le déploiement de ses effectifs afin d'intervenir adéquatement sur son territoire.

Transports Québec invite les automobilistes et les conducteurs de véhicules lourds à faire preuve d'une grande prudence et à adapter leur conduite en fonction des conditions routières. Il suggère aussi que les déplacements non essentiels soient reportés. Il assure que les équipements nécessaires sont déployés sur le réseau routier et qu'une surveillance accrue du réseau routier est effectuée.