Des déplacements difficiles au Québec dans les prochaines heures

Le Nouveau-Brunswick ne sera pas épargné par la tempête. De la neige parfois forte et du grésil y sont attendus mercredi après-midi. Les accumulations pourraient y atteindre de 20 à 30 cm.

Vols annulés

Déjà, de nombreux vols à destination de villes ontariennes et américaines ont été annulés mardi à l'aéroport Montréal-Trudeau. Une situation semblable était observée à l'aéroport international Pearson de Toronto. De son côté, Via Rail a averti que ses liaisons de train pourraient subir des retards en raison de ces conditions hivernales.

La ministre de la Sécurité publique du Québec, Geneviève Guilbault, a tenu mardi à rassurer la population en affirmant que le gouvernement prenait ses responsabilités et que la sécurité publique et les transports étaient «en veille aiguë». Elle a assuré que des effectifs supplémentaires pouvaient être déployés si nécessaire à la Sûreté du Québec (SQ).

Le ministère des Transports du Québec a invité les automobilistes et les conducteurs de véhicules lourds à faire preuve d'une grande prudence et à adapter leur conduite en fonction des conditions routières. Il a également suggéré que les déplacements non essentiels soient reportés. Il a assuré que les équipements nécessaires seraient déployés sur le réseau routier et qu'une surveillance accrue du réseau routier serait effectuée.