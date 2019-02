Les parents d'Alexandre Bissonnette jugent sa peine «très sévère»

Les parents d'Alexandre Bissonnette, l'auteur de l'attentat de la mosquée de Québec qui a reçu une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans, estiment qu'il s'agit d'une peine « très sévère ».

Dans une lettre transmise aux médias lundi soir, Manon Marchand et Raymond Bissonnette plaident que la peine imposée à leur fils entre en contradiction avec l'approche de réhabilitation qui caractérise le système judiciaire canadien.

Du même souffle, ils déplorent que la Couronne ait réclamé une peine de 150 ans de prison pour leur fils.

Cela « encourage un désir de vengeance » et « contourne l'abolition de la peine de mort », jugent-ils.

Le 29 janvier 2017, Alexandre Bissonnette était entré dans la salle de prière de la mosquée et avait ouvert le feu, tuant six hommes et en blessant plusieurs autres.

Selon ses parents, ce n'est pas en « enfermant quelqu'un à jamais » qu'on évitera d'autres drames du genre.

« (Il faut) tenter de mieux comprendre et prévenir ce véritable problème de société qui continue à faire de jeunes victimes », écrivent-ils.

Ils ont conclu leur lettre en remerciant tous les gens les soutenant dans cette épreuve.