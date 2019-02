Dix ans plus tard, le touchant cri du coeur de la maman de David Fortin

«Combien de temps encore va-t-il se passer dans te revoir? Comment va-t-on faire pour continuer sans toi à nos côtés? […] J’avoue que j’ai peur… Peur de ne plus être capable d’avancer… D’échouer ce combat, oui un combat pour survivre cette trop grande épreuve. […] Je t’aime mon fils et tu me manques tellement, je dirais même plus qu’avant. J’espère tant que tu sois bien là où tu es. Que ton cœur ne souffre plus. Que tu sois enfin libre de respirer la vie, une belle vie. Te savoir enfin heureux, cela me soulagerait un peu […] On continue à t’attendre mon amour. Maman xxxx»