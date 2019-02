Grosse tempête de neige prévue dans le sud du Québec

De 30 à 40 centimètres de neige sont attendus. Les précipitations devraient commencer mardi soir et devenir de plus en plus intenses jusqu’à mercredi. La majorité de la neige tombera durant la nuit. Les précipitations seront accompagnées de vents forts.

Ceux-ci risquent de provoquer de la poudrerie, qui nuira à la visibilité des automobilistes sur les routes.

La tempête devrait cesser le lendemain après-midi, à Montréal, et en soirée en ce qui concerne Québec.