Alexandre Bissonnette: «Ce jugement va devenir un débat de juristes»

«La longueur du jugement, c’est du jamais vu. Les avocats de la défense et de la Couronne ne l’ont pas trouvé drôle quand le juge leur a dit qu’ils devraient passer à travers le jugement. Ce sera peut-être même un des motifs de l’appel. […] Au lieu de fermer le dossier, hier, on sent que ce jugement va devenir un débat de juristes…»