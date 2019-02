Peine de Bissonnette: choc et consternation chez les musulmans

QUÉBEC — « J'étais surpris à tel point que je pensais que j'allais vraiment m'évanouir », a déclaré vendredi un survivant de la tuerie de la grande mosquée de Québec, Aymen Derbali, déçu par la décision du juge François Huot d'imposer 40 ans de prison avant possibilité de libération conditionnelle à Alexandre Bissonnette.

Le juge a rendu sa décision devant une salle bondée de 250 personnes au palais de justice de Québec. Plusieurs membres de la communauté ont rencontré la Couronne et réclament désormais qu'elle porte la cause en appel. Le 29 janvier 2017, Bissonnette a tué six personnes à la mosquée, en plus d'en blesser plusieurs autres.

Le silence régnait dans la salle au moment où le juge a prononcé la peine du meurtrier de 29 ans. Mais à leur sortie, les victimes et leurs proches ont solidairement verbalisé leur déception et leur douleur.

« J'aurais aimé que la sentence soit rendue à la hauteur du crime perpétré », a dit M. Derbali, rendu tétraplégique par le tueur.

Saïd El-Amari, un des blessés, s'est interrogé sur les critères du jugement rendu, en le comparant à la décision prononcée contre Justin Bourque au Nouveau-Brunswick, qui avait été condamné à 75 ans de prison pour avoir tué trois gendarmes de la GRC.