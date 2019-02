Alexandre Bissonnette connaîtra ce matin la peine de prison qu'il devra purger

C'est le juge François Huot, de la Cour supérieure, qui la prononcera au palais de justice de Québec.

Bissonnette est entré dans la salle de prière de la mosquée le 29 janvier 2017 et a ouvert le feu, tuant six hommes et en blessant d'autres.

Arrêté peu après la tuerie, l'homme de 29 ans a été accusé de six chefs de meurtre au premier degré et de six chefs de tentative de meurtre.

Il a plaidé coupable en mars 2018 à tous ces chefs d'accusation.

Comme il s'agit de meurtre prémédité, la peine est automatiquement la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

Mais le juge pourrait lui imposer une période plus longue d'inadmissibilité à la libération, soit 25 ans par personne tuée, pour un total de 150 ans.

C'est ce que la Couronne réclame, alors que les avocats de Bissonnette ont plaidé que cette durée serait l'équivalent de la «peine de mort par incarcération».