Mythes et complots avec Christian Page

Les OVNIS au Pentagone

Cette semaine, un porte-parole du Département américain de la Défense a admis que ses services continuaient d'enquêter sur les «phénomènes aériens non identifiés». La nouvelle a eu l'effet d'une bombe dans les milieux intéressés par les OVNIS. En 2017, le New York Times avait révélé que, de 2008 à 2012, le Pentagone avait maintenu un programme d'enquête sur les Ovnis baptisé "Programme d'identification avancé des menaces aérospatiales". Depuis ces révélations, le Département de la Défense avait toujours nié la "survie" dudit programme, ajoutant qu'il ne s'agissait que d'une initiative "marginale" et que ce programme avait cessé toutes ses activités depuis 2012. Cette semaine, l'histoire a changé...

Un gros été pour le monstre du lac Iliamna !

Le lac Iliamna est le plus grand lac de l'Alaska (et le 8e en importance aux États-Unis). Depuis des générations, on raconte que ses eaux seraient habitées par une communauté de "créatures lacustres" semblables à des poissons géants dont la taille varierait de 5 à 18 m. L'affaire fait sourire les scientifiques qui rappellent que les plus gros poissons du lac ne dépassent pas les 2 m... 3 au maximum. Mais tous les scientifiques ne sont pas de cet avis. Un résident de la banlieue d'Anchorage, le Pr Bruce Wright, un biologiste marin retraité du Service national des pêches, a décidé de se lancer dans la «chasse au monstre». Dès cet été, il mènera diverses recherches qui devraient — ou non — révéler l'identité de ces mystérieuses créatures lacustres.