«Les véhicules les plus volés au Québec sont les camionnettes et les VUS» 

«Dans la liste des véhicules les plus volés, on retrouve beaucoup de camionnettes et d’utilitaires. Pourquoi? Ce sont ces voitures qui sont les plus populaires sur le marché. Au Québec, on vole des véhicules pour deux raisons : pour l’exportation vers d’autres pays ou pour la revente des pièces. Ça représente environ 90 % du vol de voiture.»