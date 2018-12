«Les policiers vont pouvoir vous intercepter sans motif afin de vous faire souffler dans un alcootest»

Par exemple, la police pourra procéder à un alcootest chez un conducteur intercepté en toute légalité pour excès de vitesse.

L'alcootest en bordure de la route pourra par ailleurs justifier une enquête plus poussée, notamment des tests plus élaborés au poste de police.

La ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, a admis récemment que les nouvelles dispositions seraient « vraisemblablement » contestées devant les tribunaux, mais elle se dit convaincue qu'elles sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés.

L'article 1 de la Charte prévoit que les droits et libertés qu'elle garantit « ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique ».

L'Association canadienne des libertés civiles s'est dite préoccupée par le fait que le dépistage obligatoire de l'alcool toucherait injustement les minorités ratissées, qui sont démesurément épinglées par la police lors de contrôles routiers. Le ministre de la Réduction du crime organisé, Bill Blair, a rétorqué que si une interception policière est motivée par du profilage ou un préjugé, elle sera déclarée illégale et contraire à la Charte - et par conséquent inadmissible en preuve devant les tribunaux.

Le dépistage obligatoire de l'alcool est actuellement en vigueur dans plus de 40 pays, dont la France, l'Australie, l'Allemagne, l'Irlande et la Suède.

La première partie de la nouvelle législation, qui touche la conduite avec les facultés affaiblies par les drogues, est entrée en vigueur plus tôt cette année, en prévision de la légalisation du cannabis à des fins récréatives. Elle autorise la police à utiliser des dispositifs de dépistage de la drogue par voie orale en bordure de la route, et crée de nouvelles infractions de conduite pour lesquelles la concentration de drogues dans le sang est interdite. Des responsables ont déclaré mardi que des accusations avaient été portées, mais qu'aucune statistique n'était encore disponible.

(Avec La Presse canadienne)