Peut-on transporter du cannabis à bord d'un avion?

Durant la période des fêtes, un grand nombre de personnes voyage en avion. Voici ce qu’il faut savoir si vous prévoyez apporter du cannabis avec vous.

L'aéroport Montréal-Trudeau prévoit un nombre de passagers record pour la période des fêtes. Et qui dit voyage en avion dit un passage obligé aux guérites de sécurité.

Maintenant que la consommation de cannabis a été légalisée au Canada, certains voyageurs voudront en apporter en voyage.

Est-ce possible d’en apporter à bord d’un avion? Oui et non, cela dépend si vous voyagez à l’intérieur du Canada ou non.

Vols nationaux