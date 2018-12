Une enseignante lance un cri du coeur; la commission scolaire veut la congédier

«Madame Dufault est sous le choc et ne va pas en rajouter, mais nous on va faire notre part par contre pour lui dire qu’on trouve ça inacceptable qu’elle soit punie et sanctionnée parce qu’elle a dit la vérité! Pas parce qu’elle a menti… on veut la sacrer dehors parce qu’elle aurait, selon la fameuse lettre de congédiement qu’elle a reçu: ‘miné le lien de confiance des parents envers l’école publique’. La commission scolaire, plutôt que de dire: ‘C’est vrai ce qu’elle dit, on va travailler avec elle et les autres enseignants pour essayer de régler les problèmes’… non non! Ils ont décidé de lui régler son cas et faire taire les autres qui pourraient être tentés de vouloir prendre la parole.»