Sa fille veut jouer au hockey, mais elle n'est pas assez bonne...

Le 29 novembre dernier, la mère d’une gardienne de but de catégorie Atome C dénonçait sur nos ondes les pressions de parents qui ont fait que sa fille a abandonné le hockey.



Cette histoire a suscité beaucoup de réactions et a eu des échos jusqu’à la colline parlementaire à Québec la semaine dernière. Plusieurs intervenants du milieu du hockey sont entrés en contact avec la famille de la petite après la médiatisation de l’histoire.



Malheureusement, les retombées ne sont pas positives pour l’instant. On aurait proposé à la jeune fille de se joindre à l’équipe novice – le niveau qui précède le niveau Atome – de son association, mais l’entraîneur de l’équipe en question a finalement décidé de ne pas accepter la gardienne au sein de son équipe.



Le niveau Atome C étant le niveau le plus récréatif qui soit, la mère aimerait seulement que sa fille puisse jouer et s’amuser.