Femme disparue à Sorel : son frère lance un cri du cœur

«Au dépanneur, puis elle a été vue à l’église à 2 heures (de l’après-midi) environ. C’est vraiment la dernière fois que des gens l’ont vue. Après, on n’a plus de signe, plus d’images. Ce que la police me dit, c’est que la personne qui était avec dimanche, elle l’a comme perdue de vue. C’était peut-être pas la meilleure fréquentation. Ils sont rentrés dans l’église, un après l’autre. Et ma sœur se serait comme sauvée ou partie. Il ne l’a pas revue et il serait parti de son bord. Je ne pense pas qu’elle se tenait à l’église»