Condamnation de Jonathan Mahautière: «Je me sens libérée» - la mère de Gabrielle Dufresne-Élie

«Je me sens libérée. Mais, je ne m’attendais pas à une peine de 11 ans, mais plutôt 15 ans. Selon les jurisprudences et les faits aggravants de certaines causes, ça pouvait être dix ans. […] J’ai apprécié la juge lorsqu’elle m’a demandé de m’approcher [dans la salle d’audience]. Elle a été très chaleureuse. […] Mon témoignage a été livré pour moi, ma fille et pour ceux que j’aime. Il m’a permis de me libérer de ce que je portais depuis plus de 4 ans. J’ai vécu de grosses épreuves. Je méritais de partager ce que j’avais sur le cœur. [...] Je ne peux rien y changer. Même si je briserais tout, ça ne changera rien. Ma paix intérieure sera plus grande que la sienne [Jonathan Mahautière]. Il a enlevé la vie de ma fille tout à fait gratuitement. il a aussi brisé la vie des membres de ma famille, qui sont en train de se reconstruire. Lui, il va devoir se reconstruire tout le reste de sa vie...»