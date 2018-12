Quatorze faisceaux de lumière pour le 29e anniversaire de la tragédie de Polytechnique

MONTRÉAL - Sous une légère neige sur le mont Royal, élus, familles et proches de victimes, militants et étudiants ont observé dans le recueillement, jeudi soir, l'apparition dans le ciel de 14 faisceaux lumineux à la mémoire des jeunes femmes mortes dans la tuerie de l'École polytechnique de Montréal le 6 décembre 1989.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a déposé une gerbe de fleurs au pied d'une mosaïque de photos des victimes, aux côtés du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, de son épouse Sophie Grégoire, du premier ministre du Québec, François Legault, et de sa conjointe, Isabelle Brais. Un geste posé dans un silence brièvement entrecoupé d'un bruit de sirène dans la ville illuminée.

Quelques centaines de personnes étaient réunies jeudi soir sur le belvédère pour souligner le 29e anniversaire de la tuerie de Polytechnique.

Le 6 décembre 1989, le tireur Marc Lépine s'est introduit dans l'École polytechnique de Montréal, tuant 14 femmes, soit 13 étudiantes et une employée, avant de s'enlever la vie.

La création de Moment Factory a illuminé le ciel de la métropole québécoise pour une cinquième année consécutive. Allumés vers 17 h, les faisceaux devaient continuer à briller jusqu'à 22 h.

« On voit qu'il y a plusieurs Montréalais et Montréalaises qui se déplacent chaque année pour voir ces faisceaux de lumière qui s'allument. Pour moi, c'est un rituel et je crois que cela a le même effet pour toute la population, qu'on le regarde à la télévision ou qu'on soit ici. C'est un rituel qui nous ramène à cette tragédie et à la mort de 14 femmes qui ont été tuées parce qu'elles étaient des femmes », a souligné la mairesse de Montréal à la suite de la cérémonie.

Saluant la présence de plusieurs premiers ministres d'autres provinces à la cérémonie, de passage à Montréal à l'occasion d'une rencontre fédérale-provinciale qui aura lieu vendredi, Mme Plante y a vu un « écho à travers le pays » qui est important, car nous devons « tous nous unir pour combattre la violence faite aux femmes et aux filles ».

« Ça nous rappelle toute la violence qui existe encore et toujours dans notre pays, à travers le monde. La violence basée sur le sexe. C'est une violence qui s'exprime de manière sournoise dans nos vies ou de manière très claire et de plein fouet. On doit continuer à crier l'injustice, à la dénoncer », a affirmé pour sa part Sophie Grégoire.

James Watts, qui enseigne à des jeunes de 15 à 19 ans, était présent avec certains de ses élèves pour ce devoir de mémoire, une « façon d'éduquer sur les relations entre les hommes et les femmes ». Ils en discutaient déjà en classe depuis plus de deux semaines.

« J'ai poussé mes élèves sur la notion de respect et de respecter les limites de chacun. Nous cherchons l'égalité, mais nous recherchons aussi le respect », a évoqué l'enseignant à l'école Éducation Plus dans l'arrondissement Saint-Laurent.

À l'Assemblée nationale et à la Chambre des communes

Pendant la journée, une minute de silence avait été observée à l'Assemblée nationale et à la Chambre des communes.

Lors d'un discours à l'Assemblée nationale, le premier ministre François Legault avait déclaré que, depuis cet événement tragique, nous n'avions plus le droit de prendre la violence contre les femmes à la légère.

« On n'a pas le droit de faire de l'égalité entre les hommes et les femmes une question secondaire. Plus jamais on ne doit revenir en arrière », avait-il ajouté, avant d'être chaudement applaudi par tous les députés en chambre.

Dans un communiqué publié jeudi, M. Trudeau a pour sa part indiqué qu'il « est plus que temps de mettre fin» à la violence fondée sur le sexe et que le moment est venu « d'agir contre la violence et la discrimination auxquelles les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre font face au Canada et à travers le monde ».

Il a ajouté qu'« aujourd'hui, lors de la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, nous pleurons la perte de ces jeunes femmes qui avaient la vie devant elles. Nous nous souvenons des victimes de ce geste de violence haineux et nous nous dressons contre la misogynie à l'origine de cette tragédie ».

M. Trudeau a conclu en disant que « nous méritons tous de vivre dans un monde où chacun, peu importe son identité de genre, se sent en sécurité, valorisé et libre d'être lui-même. Nous avons tous un rôle à jouer pour y parvenir ».