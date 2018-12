«La commémoration de Poly me touche énormément» - Bernard Drainville

«Des armes d'assaut utilisées dans les tueries aux États-Unis... me semble que t'es capable de gagner cette bataille auprès de la population. Justin Trudeau, mets tes culottes! Surtout que tu as été élu pour ça, mets tes culottes. Tu as 14 femmes qui sont mortes et c'est comme si on ne tirait pas les leçons de cette tuerie. Je n'en reviens pas et ça fait 29 ans!»