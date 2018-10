Coup de pouce d'une banque alimentaire pour les sinistrés des tornades

GATINEAU, Qc — Une banque alimentaire dit avoir distribué samedi des «paniers d'urgence» à près de 550 familles touchées par les tornades qui ont dévasté des secteurs de la ville de Gatineau à la fin septembre.

Moisson Outaouais rapporte qu'une cinquantaine de bénévoles ont pris part à la distribution de produits d’hygiène et de denrées alimentaires telles que de la viande, des fruits et légumes, des oeufs, du lait, du yogourt, du pain et des pâtes alimentaires.

Les sinistrés pouvaient cueillir un panier «complet» d'une valeur d'environ 150 $ sur présentation d’une preuve de résidence à l’école secondaire Philemon-Wright, samedi.

Moisson Outaouais souligne dans un communiqué que les pannes d’électricité provoquées par les tornades du vendredi 21 septembre avaient entraîné la perte de quantités importantes de nourriture réfrigérée et congelée.