McSween | On serait plus près qu'on pense du retour du baseball: 5 questions au groupe de Stephen Bronfman

Si on se fie aux informations émanant de Tampa, on serait plus près du retour du baseball à Montréal qu'on le pense.

Dans l'ouest de la Floride, on confirme pratiquement le partage des activités des Rays dans deux stades, dont un à Montréal.

Le chroniqueur économique Pierre-Yves McSween, digne représentant des contribuables montréalais, avait plusieurs questions pour ceux qui veulent bâtir un stade pour les «nouveaux Expos» dans la métropole.