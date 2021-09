À vos finances | Assurance emploi, assurance parentale et hausse de salaire

Les citoyens qui feront une demande d’assurance chômage prochainement n’auront dorénavant besoin que de 420 heures plutôt que des 600 qui étaient nécessairement auparavant.

La pandémie ayant potentiellement affecté les heures travaillées de bien des gens, en abaissant le ratio, on souhaite ainsi venir en aide plus facilement à ceux et celles qui perdraient leur emploi.

L’assurance parentale sera aussi plus généreuse à partir de maintenant, mais cette hausse ne sera visible que pour ceux et celles ayant de très faibles revenus.

Dans sa chronique de jour, notre chroniqueur François Gagnon parle aussi des hausses de salaire qui pourraient atteindre des niveaux record compte tenu du manque de personnel.