McSween | Votre conjoint et vos finances, deuxième partie

« On regarde les contrôles financiers ou de détection qu'on peut mettre en place ou de prévention. Je te donne un exemple : une dame me dit: mon conjoint a toujours été flou sur ses paiements de comptes; il gardait ça privé, mais il s'en occupait. Un moment donné, je me suis rendu compte qu'il se faisait livrer ses relevés de cartes de crédit à trois adresses différentes. Pour ne pas que sa blonde soit témoin de ce qui se passait dans sa vie financière, il y avait son relevé de carte de crédit ''clean'' chez eux et ceux plein de dettes au bureau et chez ses parents ou au chalet... »