Aide aux médias de Facebook | «Tout est bien relatif» - McSween

«595 millions $ : les gens se disent que c’est très gentil. En plus, Facebook va verser un milliard $ de plus d’ici trois ans. Ça semble beaucoup. Par contre, tout est bien relatif. Ça dépend de combien d’argent l’entreprise capte… Grâce au contenu des médias, Facebook nourrit les échanges dans son réseau. [...] Pour un seul trimestre, Facebook a confirmé des bénéfices nets de 10,4 milliards $ américains. Donc, on ne doit pas s’émouvoir à propos de ce 1,4 milliard $ qui sera offert aux médias dans le monde.»