Réservations non respectées au resto | «C'est vraiment honteux!» -Francine Brûlé, restauratrice

« On a plusieurs restaurants. Les gens appellent, on est complets. On ne peut pas prendre de chance. Parfois, on fait un peu comme Air Canada : on fait du surbooking… Parce que le pourcentage de gens qui réservent, que l’on a appelés pour confirmer, à qui on a envoyé un courriel pour confirmer et qui ne se présentent pas, est à la hausse.

« C’est vraiment honteux! C’est un manque de respect incroyable. On se retrouve à refuser 20, 50, 100 personnes selon les soirs, selon les restaurants, et les gens mangent dans un restaurant où il y a des tables vides. »